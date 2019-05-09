فن ومشاهير

علي حميده ينفي تجسيده شخصية معمر القذافي في "مملكة الغجر"

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يظهر المطرب علي حميدة في أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "مملكة الغجر"، في إحدى شخصيات البدو.

 

وقال علي حميده إن الدور التي يجسدها هي شخصية زعيم البدو، نافيا أنه يجسد شخصية الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، حسب ماتردد عن

ذلك، نظرا لأن ملامح الشخصية تشبه القذافي، مؤكدا أنه لا يجسد شخصية الرئيس الليبي الراحل.

 

يذكر، أن مسلسل "مملكة الغجر" يتناول حياة "الغجر" بشكل جديد ويقدم لأول مرة علي مستوى

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
الحوار والصورة والملابس والديكور، وهو من تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للانتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين منهم: فيفي عبده وحورية فرغلى، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر علي حميده ينفي تجسيده شخصية معمر القذافي في "مملكة الغجر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا