يظهر المطرب علي حميدة في أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "مملكة الغجر"، في إحدى شخصيات البدو.
وقال علي حميده إن الدور التي يجسدها هي شخصية زعيم البدو، نافيا أنه يجسد شخصية الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، حسب ماتردد عنذلك، نظرا لأن ملامح الشخصية تشبه القذافي، مؤكدا أنه لا يجسد شخصية الرئيس الليبي الراحل.
يذكر، أن مسلسل "مملكة الغجر" يتناول حياة "الغجر" بشكل جديد ويقدم لأول مرة علي مستوى
كانت هذه تفاصيل خبر علي حميده ينفي تجسيده شخصية معمر القذافي في "مملكة الغجر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.