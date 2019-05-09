شاهد.. محاولة مقتل أحمد صلاح حسني على يد أخته في "لآخر نفس"

تبدأ الحلقة الثالثة من مسلسل "لآخر نفس" للفنانة ياسمين عبدالعزيز, باختطاف أطفالها من قبل جماعة ملثمة قامت باقتحام منزلها وخطف أطفالها مقابل الحصول على "هاردات" كمبيوتر خاصة بزوجها الظابط "حازم" المقتول في ظروف غامضة. بزوجها الظابط "حازم" المقتول في ظروف غامضة. تستمر الأحداث بجزء من الغموض حيث يقوم شخص ملثم أيضا باقتحام منزل "سليم" وهو أحمد صلاح حسني, والتعدي عليه بالضرب ولكنه تصدى له وفر الملثم هاربا. Advertisements وتنتهي الحلقة الثالثة من مسلسل "لآخر نفس" على تحريض أخت "سليم" لشخص محترف في القتل, لقتل أخوها للحصول على نصيبه في شركة التأمين التي يمتلكونها.

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