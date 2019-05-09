كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكوابيس تلاحق باسل خياط في ثالث حلقات "الكاتب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال الكاتب يونس جبران، ويجسده الفنان باسل خياط، أسير الكوابيس التي يراها في الحلقة الثالثة من مسلسل "الكاتب"، بعد خروج الفيلم المأخوذ عن روايته "حادثة القمر" للنور، وتُعرض الكوابيس التي تراود جبران باللونين الأبيض والأسود، وفيها يحاور بطل الرواية السيد حلمي، الذي تولى التحقيق في أحداثها واكتشاف القاتل الحقيقي.

مسلسل "الكاتب" تأليف ريم حنا وإخراج رامي حنا، وانتاج شركة إيجل فيلمز جمال سنان، ويلعب بطولته الفنان السوري باسل خياط، والفنانة اللبنانية دانيلا رحمة، وندى أبو وفرحات.