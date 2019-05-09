كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد رمضان يتحايل على watch it بنشر أبرز مشاهد حلقات "زلزال" عبر "يوتيوب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع انطلاق شهر رمضان الكريم، وبدء عرض مسلسلاته، أعلنت شركة سيرينجي منع عرض المسلسلات التي تنتجها عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، والاكتفاء بعرض مسلسلاتها بشكل حصري عبر تطبيق Watch it بمقابل شهري يبلغ ٩٩ جنيه.

ورغم أن مسلسل "زلزال" للفنان محمد رمضان من ضمن الأعمال التي تنتجها الشركة، وتعرض حصريًا على التطبيق الجديد، إلا أن "رمضان" يتحايل على الأمر وينشر أبرز مشاهد حلقات المسلسل يوميًا عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

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وتحظى الفيديوهات المعروضة، بالرغم من قصر مدتها التي لا تتجاوز ثلاث دقائق، على نسب مشاهدات متوسطة من رواد الموقع.

"زلزال" من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سيرينجي، ويشارك في بطولته كل من محمد رمضان، ونسرين آمين، وماجد المصري، وحلا شيحا.

ويعد المسلسل هو الظهور الأول للفنانة حلا شيحا بعد عدولها عن قرار الاعتزال وخلعها الحجاب.