كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشادة كلامية بين هيدي كرم وسلوى خطاب بسبب حسن الرداد بـ"الزوجة 18" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "الزوجة18 "، بطولته الفنان حسن الرداد، أجواء من الكوميديا، والتشويق والاثارة.

ومن ضمن هذه الأحداث، علمت الفنانة هيدي كرم، بأن الفنان حسن الرداد، والذي يجسد دور "حمزة"، متزوج عليه بأكثر من واحدة.

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وفي ذات السياق، تشاجرت "كرم"، مع الفنانة سلوى خطاب والدة "حمزة"، لأنها تعلم حقيقة ما يفعله حسن الرداد، وتتستر عليه.

مسلسل "الزوجة 18" بطولة حسن الرداد، وشيماء سيف، ومحمود البزاوي، وهيدي كرم، وناهد السباعي، وسلوى خطاب، ومحمود الليثي، تأليف محمد أبو السعد، وخالد أبو بكر، ووليد أبو المجد، وإخراج مصطفى فكري.

بدأ الفنان حسن الرداد والذي يجسد شخصية "حمزة"، في مباشرة عمله الي تركه منذ فتره لنشغاله في زوجاته المتعددة، وبدأ يغازل في شيماء سيف، التي تجسد دور سيكرتيرته ، حتى تعمل اعلانات وتتنازل عن اجرها ، لمرور الشركة بخسارة ماليه منذ فتره.