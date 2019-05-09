كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقف إنساني من حسن الرداد لإحدى موظفي شركته الخاصة بـ"الزوجة 18" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "الزوجة 18"، بطولته الفنان حسن الرداد، أجواء من الكوميديا، والتشويق والإثارة.

ومن ضمن هذه الأحداث، طالب أحدى موظفي الحسابات بشركته الخاصة، مبلغ مالي لإجراء عملية جراحية لابنه، ولكن "حمزة"، رفض الموافقة على إعطاء الموظف المبلغ.

وفي ذات السياق ذهب "حمزة"، لمكتب موظف الحسابات وإعطائه المبلغ، بدون علم أحد، وذلك في لفته إنسانيه منه.

مسلسل "الزوجة 18" بطولة حسن الرداد، وشيماء سيف، ومحمود البزاوي، وهيدي كرم، وناهد السباعي،وسلوى خطاب، ومحمود الليثي، تأليف محمد أبو السعد، وخالد أبو بكر، ووليد أبو المجد، وإخراج مصطفى فكري.