كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ياسمين صبري ترفض الزواج من أحمد حاتم في ثالث حلقات "حكايتي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تضمنت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "حكايتي"، وفاة "صوفيا" والدة "داليدا" ياسمين صبري، وشعور الأخيرة بالوحدة وسط أسرتها، بسبب إهمال والدها "سليم" جمال عبد الناصر لها، وسيطرة شقيقها "حسام" إسلام جمال وزوجة أبيها على حياتها وتدخلهم في حرمان والدتها من العلاج من مرض السرطان قبل رحيلها.

ويدخل "سليم" ضمن أحداث الحلقة الثالثة من "حكايتي" في صراع مع شقيقه "سليمان" أحمد بدير كبير "الخان"، ويتسبب الأخير في سجن شقيقه بتهمة تحرير شيكات بدون رصيد، ويشتعل الخلاف بين نجلي الأخوين شديد "حسام" وأدهم" أحمد حاتم، الذي تربطه علاقة حب بابنة عمه "داليدا" ويقبل والده زواجه منها بشرط بقاء أبيها في السجن.

وترفض "داليدا"في مسلسل "حكايتي" الزواج من "أدهم" بهذا الشرط لشعورها بالواجب تجاه والدها، في الوقت الذي يقرر أبوها وشقيقها القضاء على مستقبلها، وإجبارها على الزواج من ابن عمها "سعد" إدوارد، بعد تدخل الأخير في خروج "سليم"من السجن بشراء نسبته في المصنع.

"حكايتي" من بطولة ياسمين صبري، أحمد بدير، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، جمال عبد الناصر، إدوارد، أحمد جمال سعيد، سارة التونسي، دنيا المصري، وعدد آخر من النجوم، من تأليف محمد عبد المعطي وإنتاج تامر مرسي وإخراج أحمد سمير فرج.