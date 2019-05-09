كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للمرة الثانية.. أحمد فتحي ضيف شرف الحلقة الثالثة من "الواد سيد الشحات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حل الفنان الكوميدي الشاب أحمد فتحي ضيف شرف على الحلقتين الثانية والثالثة من مسلسل "الواد سيد الشحات"، حيث يجسد شخصية مهراجا هندي متزوج من الخطيبة السابقة ل"فخر العرب الشحات" شقيق "سيد الشحات"، ويذهب أبطال المسلسل لقصره لسرقته ويكتشفان امتلاكه جوهرة ثمينة ومن ثم يخططوا سرقتها.

وتدور أحداث "الواد سيد الشحات"، حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أسامة (أوس أوس).