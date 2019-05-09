كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سليم الأنصاري يتعرف على من قام باغتيال ابنه في "كلبش 3" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحقلة الثالثة من مسلسل "كلبش"، الجزء الثالث، بطولة الفنان أمير كرارة، أجواء من الإثارة والتشويق.

حيث كشف الفنان هشام سليم، والذي يجسد دور "اكرم صفوان"، رجل أعمال وسياسي، عن هويته أمام سليم الأنصاري، وأنه وراء محاولة اغتيال ابنه، من خلال إعطائه فيرس.

وفي نفس السياق، قرر أن يمنحه علاج ابنه، مقابل أن ينفذ آوامره العمل معه، وعلى الفور أعطى "الأنصاري"، الحقنة لأبنه، وتم تحسين حالته الصحيه.

مسلسل "كلبش 3" من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، أميرة العايدي، محمد علي رزق.