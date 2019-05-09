كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شقيق حمادة هلال ينوي خطبة ايتن عامر بالرغم من زواجه منها في "ابن اصول" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توالت الحلقة الثانية من مسلسل "ابن اصول"، خروج هشام "حمادة هلال"، من المستشفي بعد حادث السيارة ويجلس بصحبة صديقه الأقرب شريف "اسلام ابراهيم" حيق فكر فى هوية الشخصية التي حاولت قتله، ويستقرا على أحد الأشخاص الذى تسبب هشام فى دخوله السجن معروف باسم توفيق الحلو، وبالتالى يفكر فى طريقة من أجل استخراج تصريح لزيارته فى السجن.

و يقوم بزيارته ويعده بأنه سيتكفل بكل مصاريف عائلته بعدما تناقشا فى سبب دخوله السجن الممثل فى إلقاءه "ماية نار" على وجه "داليا" الذى أخذها هشام منه، ويقوم هشام بمصالحة جمال اخوه الأكبر كما يكشف شريف لحمادة عن نيته بخطوبة نعمة "ايتن عامر" زوجة حمادة فى السر ولكن يقوم بتطفيشه ويخبره بأنها ملبوسة.