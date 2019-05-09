كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لمس اكتاف تريند ويتصدر مواقع البحث بعد أيام من عرضه! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر مسلسل "لمس أكتاف"، للفنان ياسر جلال، محركات البحث المصرية والعربية بعد الحلقاتالأولى من المسلسل أول أيام شهر رمضان المبارك.

وتصدر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد حلقة أمس وخاصة انتظار الجمهور للمواجهة بين ادهم "ياسر جلال" وحمزة "فتحي عبد الوهاب".

مسلسل "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، سمر مرسي، محمد عز، كرم جابر، هبة عبدالغني، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبي، لطيفة فهمي، رانيا شاهين، مجدي فكري، شريف الدسوقي، عزوز عادل، ومن تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، إنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي.