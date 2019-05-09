كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ياسر جلال يحاول الوصول لـ٣٠٠ألف جنيه لهذا السبب! في لمس أكتاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "لمس أكتاف"، للنجم ياسر جلال، عثور "أدهم عبدالجابر"، ياسر جلال، على "علي" نجل صديقه "أشرف" كرم جابر، والذي أصابه بالشلل خلال مباراة مصارعة بينهما؛ ما أدخله في حالة نفسية سيئة نتيجة ما فعله بصديقه، ورغم العثور على "علي"، إلا أن تاجر المخدرات "فتحي عبدالوهاب"، قام بخطفه مقابل حصوله على 300 ألف جنيه، قيمة البضاعة التي فقدها الشاب، وحاول "أدهم" خلال الحلقة تدبير المبلغ، ويبيع الجيم ولكنه فشل في هذا الأمر.

ووصل رجال حمزة "فتحي عبدالوهاب" إلى "أدهم" ياسر جلال، وقائدهم معهم، بينما "أدهم" يستعد لهذه اللحظة ومن المتوقع حدوث مواجهة شرسة بينهم.

مسلسل "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، سمر مرسي، محمد عز، كرم جابر، هبة عبدالغني، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبي، لطيفة فهمي، رانيا شاهين، مجدي فكري، شريف الدسوقي، عزوز عادل، ومن تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، إنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي.