كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد كرارة يطلب من فيفي عبده الزواج من حورية فرغلي! في "مملكة الغجر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توالت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "مملكة الغجر"، حيث ذهب أحمد كرارة ليطلب يد ياسمينا "حورية فرغلي"، من فيفي عبدة ولكنها رفضت وطلبت منه التركيز في عمله وعلى نحو آخر رفضت ست الغجر "فيفي عبده" هي الأخرى الزواج من أشرف طلبة وذلك بعد رفض الحكيم هذا الزواج.

وذهبت ياسمينا بعربة تريلا إلى الصحراء من أجل تسليم بضاعة كلفها بها نوري ولكنها أثناء السير سمعت صوت غريب فقررت ان تكسر الزجاج فوجدت أشخاص يتاجر بهم نوري، وقد انتهت الحلقة على شيء ترك وراءه الكثير من علامات الاستفهام حيث تزوجت ياسمينا من حازم سمير وسافروا إلى بيروت وهي هناك وجدت أحد الأشخاص الذي كانوا في عربة التريلا للإتجار بهم.

مسلسل "ياسمينا" بطولة حورية فرغلي، فيفي عبده، أحمد كرارة، عزة مجاهد، مي الغيطي وعدد كبير من الفنانين ومن تأليف محمد الغيطي.