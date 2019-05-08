شمس تكشف كذبها بشأن عمليات تجميل أجريت لها.. غباء اني عملت خشمي أنا حمارة

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 مايو 2019 11:54 مساءً - صدمت الفنانة شمس الكويتية متابعيها بالكثير من التصريحات التي أطلقتها، خلال حلولها ضيفة على برنامج “عايشة شو” الذي تقدمه الإعلامية المصرية عائشة عثمان بو جبل على شاشات “النهار” و”القاهرة والناس”المصريتين و”الحوار” التونسية.

ومن تلك التصريحات ما كشفته عن عمليات التجميل التي أجريت لها، إذ أكدت أنها طلبت من خلال إحداها تغيير شكل أنفها لكي يظهر بطريقة أفضل أمام الكاميرا.

وقالت رداً على سؤال عما إذا كانت تشعر بالندم على ذلك إنه ليش شعوراً بالندم متسائلة “ليه؟ عشان مين؟” ومضيفة: “عشان الكاميرا، أنا كذابة، غباوة”.

وأعربت عن استغرابها الرغبة في تغيير الهوية التي منحها الله، كاشفة أنها فعلت ذلك من أجل الكاميرا ولكي يراها الآخرون بشكل أجمل.

واعتبرت ذلك خطوة غبية واصفة نفسها بـ”الحمارة” ومعربة عن عدم رضاها على عمليتيّ أنفها و”ابتسامة هوليوود”.

وأحدث الفيديو ضجة كبيرة على الحسابات التي نشرته على تطبيق “إنستغرام” وحقق عليها آلاف علامات الإعجاب.