زوجة صدام حسين تشعل حربًا بين عشيرتين عراقيتين.. ونائبة في البرلمان تكشف التفاصيل

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 مايو 2019 11:54 مساءً - أشعل قصر زوجة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في منطقة الرضوانية ببغداد، خلافًا حادًا بين عشيرتين عراقيتين. وقالت النائبة في البرلمان العراقي، عالية نصيف، بيان صحفي: إن “مافيات الأراضي لا زالت مستمرة بحروبها للاستحواذ على الأراضي المربحة ذات المواقع الممتازة”، بحسب موقع “صوت العراق”.

وأضافت “نصيف”: أن “مزايدة تحدث على أرض في منطقة الرضوانية ببغداد مطلة على النهر يقال إن فيها بيتا كبيرا يعود إلى ساجدة خيرالله، زوجة رئيس النظام السابق، إذ تقدم للمزايدة أكثر من 300 شخص”. وأشارت النائبة العراقية إلى أنه “بعد تقديم هؤلاء على المزايدة حصلت بسببها مشاكل بين عشيرتين حالت دون انعقاد المزايدة، ثم اقتحم شخص من إحدى العشيرتين غرفة مسؤول (حكومي) واعتدى عليه بالضرب لأنه لم يبع له الأرض خارج المزايدة”.