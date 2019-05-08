شاهدوا.. سيلينا غوميز بين أحضان شاب مجهول فهل تخطت زواج حبيبها السابق جاستن بيبر؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 مايو 2019 11:54 مساءً - يبدو ان الفنانة العالمية ​سيلينا غوميز​ز تعمل على تخطي ازماتها العاطفية التي مرت بها في حياتها، خصوصا مع زواج حبيبها السابق النجم ​جاستن بيبر​ من العارضة هايلي بالدوين وعودة حبيبها الأخير النجم ذا ويكند الى العارضة بيلا حديد.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، صورا من أحدث ظهور لسيلينا بين احضان شاب مجهول الهوية لم تعرف الصحيفة اي تفصيل عنه، في ديزني لاند، وكانا يضعان نظارات صفراء ويحاولان ان يتخفيا، فلم تضع سيلينا الماكياج وحاولت ان تغطي شعرها ووجهها بقبعة السويت شيرت التي كانت ترتديها.

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