أشهر مثلي في المغرب يتوب ويغلق حسابه شهر رمضان !

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 مايو 2019 11:54 مساءً - نشر رشاد الحجوي، المعروف على مواقع التواصل في المغرب باسم ”أدومة“، صورة على حسابه في إنستغرام، يظهر فيها باللحية وعلى رأسه طاقية، وعلى محياه ملامح الوقار، ليعلن أنه سيغلق حسابه في شهر رمضان .

وأرفق ”أدومة“ صورته بالتعليق التالي: ”الحساب مغلق في شهر التوبة.. تقبل الله منا ومنكم صالح اﻷعمال وكل عام وأنتم بخير، تحياتي أدومة“.

ويعتبر أدومة أشهر مثلي مثير للجدل في المغرب ، وله على إنستغرام أكثر من 284 ألف متابع، وهو دائم التشبه بالنساء في كل الصور والفيديوهات التي ينشرها.