صور.. أبطال فيلم Student Of The Year 2 يحضرون العرض الخاص

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

قبل عرض فيلم Student Of The Year 2، استضاف فريق الإنتاج عرضًا خاصًا حضره الأبطال أنانيا باندي Panday، تايجر شروف Tiger Shroff وتارا سوتاريا Tara Sutaria، حيث من المقرر أن يتم إطلاقه على الشاشات الفضية يوم الجمعة 10 مايو 2019.

ليس فقط أبطال العمل من الشباب هم من ينتظرون عرضه، حيث يشاركهم لهفة المشاهدة والحماسة جمهورهم الذين عبروا عن ذلك عبر تعليقاتهم لمواقع التواصل الاجتماعي.

في السياق، يعد الجزء الثاني من سلسلة Student Of The Year هو الفيلم رقم خمسة في صناعة السينما الهندية للممثل الشاب تايجر شروف، في حين يعد الأول في السينما لكل من تار وسوتاريا.

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شارك في حضور العرض العرض والمخرج بونيت مالهوترا، وريمو دي سوزا ووالد تايجر جاكي شروف والد أنانيا بانداي شانكى بانداي ووالدتها بهافانا بانداي.

كان المخرج كاران جوهر منتج فيلم “Student Of The Year 2” قد طرح أول ملصق رسمي للفيلم مع اقتراب موعد طرحه في دور العرض، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي حول صراع طالبتين على فتى، خلافًا لمحور قصة الجزء الأول التي كانت حول صراع طالبين على فتاة.