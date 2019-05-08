انت الان تتابع تفاصيل خبر فضيحة غش حقيقية بأمريكا تتحول لمسلسل تلفزيوني والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 8 مايو 2019 11:49 مساءً - أصبحت قصة أكبر فضيحة غش للالتحاق بالجامعات في الولايات المتحدة في طريقها للتحول إلى عمل درامي في هوليوود.

وقال تلفزيون "أنابورنا" إنه حصل على حقوق كتاب سيصدر قريباً عن هذه الفضيحة، وينوي تحويله إلى مسلسل تلفزيوني، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

ووجَّه المدعون في بوسطن اتهامات إلى نحو 50 شخصاً، من بينهم فيليستي هوفمان بطلة مسلسل "ديسبرت هاوس وايفز"، ولوري لافلين بطلة مسلسل "فول هاوس".

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وتمثلت هذه الادعاءات بالتورط في عمليات شملت الغش في اختبارات الالتحاق بالجامعة، وادعاء إنجازات رياضية زائفة ودفع رِشى بملايين الدولارات لإلحاق أبنائهم بالجامعات الأمريكية.

تلفزيون "أنابورنا" بيّن أن المسلسل سيؤخذ عن كتاب "مقبول" (أكسبتيد) الذي تؤلفه ميليسا كورن وجين ليفتز، الصحفيتان في "وول ستريت جورنال".

وسيكتب الحلقات التلفزيونية دي. في. ديفينسنتس، الحائز جائزة إيمي عام 2016، في حين لم يتم بعدُ اختيار الفنانين الذين سيشاركون في العمل أو تحديد موعد لعرضه.