سيلفستر ستالون يروج لـ"رامبو 5" في مهرجان كان السينمائي

فيما يشبه التكريم، قرر مهرجان كان السينمائي في دورته الـ72 استضافة سيلفستر ستالون للترويج لفيلمه الجديد "رامبو 5 لاست بلّاد" من خلال فيديو وبعض الصور الحصرية للفيلم في قصر المهرجانات، الجمعة 24 مايو/أيار، وذلك قبل العرض العالمي الأول للفيلم في 20 سبتمبر/أيلول.

وأشار مهرجان كان السينمائي في بيان، مساء الأربعاء، إلى أنَّ استضافة ستالون للإعلان عن فيلمه الجديد هو حدث أضيف للبرنامج الرسمي للدورة المقبلة، التي تنطلق في 14 مايو/أيار.

وفي الفيلم الذي أخرجه أدريان جرونبيرج، ويشارك في بطولته باز فيجا وأوسكار جايندا، يعيد ستالون لعب شخصيته المميزة جون رامبو بعد 37 عاما من تقديمها لأول مرة عام 1982، وهو واحد من أشهر شخصيات السينما في العالم.