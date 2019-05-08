القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيلفستر ستالون في مشهد من الفيلم
فيما يشبه التكريم، قرر مهرجان كان السينمائي في دورته الـ72 استضافة سيلفستر ستالون للترويج لفيلمه الجديد "رامبو 5 لاست بلّاد" من خلال فيديو وبعض الصور الحصرية للفيلم في قصر المهرجانات، الجمعة 24 مايو/أيار، وذلك قبل العرض العالمي الأول للفيلم في 20 سبتمبر/أيلول.
وأشار مهرجان كان السينمائي في بيان، مساء الأربعاء، إلى أنَّ استضافة ستالون للإعلان عن فيلمه الجديد هو حدث أضيف للبرنامج الرسمي للدورة المقبلة، التي تنطلق في 14 مايو/أيار.
وفي الفيلم الذي أخرجه أدريان جرونبيرج، ويشارك في بطولته باز فيجا وأوسكار جايندا، يعيد ستالون لعب شخصيته المميزة جون رامبو بعد 37 عاما من تقديمها لأول مرة عام 1982، وهو واحد من أشهر شخصيات السينما في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر سيلفستر ستالون يروج لـ"رامبو 5" في مهرجان كان السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.