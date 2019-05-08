مسلسل إيمي سمير غانم يقود المنتج أحمد السبكي إلى السجن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتهى مصير المنتج المصري أحمد السبكي بعد واقعة اقتحامه موقع صحيفة "صدى البلد" إلى السجن، رغم قرار إخلاء سبيله الذى صدر لصالحه، وذلك لثبوت اتهامه في قضية أخرى.

وقرّرت نيابة قسم العجوزة في مصر، تنفيذ حكم بالحبس لمدة عام ضد المنتج السينمائي أحمد السبكي، في قضية شيك بدون رصيد، رغم قرار النيابة بإخلاء سبيله و12 آخرين بينهم أحد أقاربه بكفالة مالية 1000 جنيه لكل منهم، في واقعة "صدى البلد" حيث كشفت التحريات أنه مطلوب للتنفيذ عليه في القضية رقم 22/985 جنح العجوزة لسنة 2000 شيك بدون رصيد حكم بالحبس سنة.

ومن المقرّر أن يتم إخلاء سبيل "السبكي" عقب الانتهاء من إجراءات المعارضة على الحكم.

وكشفت التحقيقات، أن المنتج أحمد السبكي اقتحم وبرفقته 12 شخصًا "بودي جارد" موقع "صدى البلد"، وهاجم العاملين بالمكان بالسب.

كما كشفت التحقيقات أن رئيس تحرير الموقع خرج من مكتبه بعدما سمع صوت "السبكي" وطلب منه الهدوء وحل الأمور بشكل ودي، وحاول إقناعه بالدخول إلى مكتبه للنقاش، فدفعه الـ"بودي جاردات" لمكتبه، للتحدث معه بمفرده، ومنع الصحفيين من الدخول.

وحاول الصحفيون المتواجدون بمقر الموقع الإخباري الدفاع عن رئيس التحرير، فقام اثنان من البودي جارد بالتعدي على محرر، ومزقوا ملابسه وأحدثوا به إصابة في الوجه، كما اعتدوا على أحد العاملين بالموقع حينما حاول تسجيل واقعة الاعتداء.

Advertisements

وكان صحفيون ومسؤولون بموقع صدى البلد الإخباري، قد حرروا محضرًا ضد المنتج أحمد السبكي بقسم شرطة الدقي، بتهمة اقتحام الموقع بالاستعانة بعدد من البودي جارد، والاعتداء على الصحفيين والعاملين به؛ بسبب الخلاف على إذاعة قناة "صدى البلد" لمسلسل "سوبر ميرو" بطولة الفنانة إيمي سمير غانم.

كما حرّر المنتج محضرًا أيضًا ضد مسؤولي الموقع، تبادل خلاله الاتهام، وانتقلت قوة أمنية من قسم الشرطة إلى محل الواقعة؛ لإجراء المعاينة وسؤال شهود العيان.

ونفى المنتج أحمد السبكي في أقواله بالنيابة العامة واقعة اعتدائه، مؤكدًا أنه توجه إلى مقر الموقع الإخباري، معتقدًا أنه مقر القناة التلفزيونية الخاصة بصدى البلد بعد عرض القناة للحلقة الأولى من مسلسل "سوبر ميرو" دون حصولها على حقوق العرض، بحسب قوله، مضيفًا أن الأزمة التي حدثت كانت بسبب رفض العاملين إخباره بمكتب محمد أبو العينين، رئيس مجلس الإدارة.