شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "حكايتى" الحلقة 3.. فشل زاوج ياسمين صبرى من أحمد حاتم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصمم "داليدا" - ياسمين صبرى، على الوجود بجانب جثمان صوفيا بمفردها وتطرد "حسام" – إسلام جمال، وهبة عبد الحكيم زوجة والدها، وتتهم والدها أنه السبب فى وفاة صوفيا بسبب قسوته عليها وإهمالها وزواجه عليها وعدم توفير أموال لإجراء العملية لها، ثم تقوم داليدا بتغسيل وتكفين والدتها بنفسها، ويتم تشييع جثمانها بحضور أهلها.

يشتد الصراع بين أعمام داليدا سليمان وسليم وسعد وفى النهاية يصدر حكم نهائى بحبس سليم – جمال عبد الناصر- لمدة 3 سنوات بسبب الشيكات المتأخرة حيث أنه مطالب بدفع 6 ملايين جنيه لسليمان – أحمد بدير، وتذهب داليدا وتترجى عمها سليمان بترك والدها يخرج من الحبس ولكن عمها يرفض تماماً ويؤكد أنه يمتلك شيكات أخرى تسجنه 8 سنوات، كما يرفض طلب أبنائه أدهم ونور.

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يوافق سليمان على زواج ابنه أدهم"- أحمد حاتم، من داليدا ولكن بشرط أن يعيشا فى منزل العائلة وبدون خروج سليم من السجن، ويذهب حسام لسليمان ويهدده بأن والده سيخرج من السجن، ويلجأ حسام الى عمه سعد" – ادوارد، لدفع جزء من المبالغ المستحقة على والده ولكنه يرد بعدم وجود سيولة لكل هذا المبلغ، ولكن يعرض عليه أن يشترى نسبة سليم ويأخذ الشيكات ويتصرف مع سليمان.

ترفض داليدا الزواج من أدهم فى وجود والدها بالسجن وتشترط أن يخرج والدها أولاً من السجن، ويضطر سليم أن يبيع نسبته إلى سعد من أجل الخروج من السجن ويطلبوا من سليم وحسام زواج نادر" –أحمد جمال سليم من داليدا فور الخروج، وعندما يعود سليم إلى منزله يرفض الهدوء ويقرر الدخول فى المشاكل ويحضر حسام عدد من الأشخاص ويشترى سلاح حتى يكونوا جاهزين للدخول فى الحرب مع عائلتهم.

مسلسل "حكايتى" بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، مها أبو عوف، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، جمال عبد الناصر ومصطفى درويش ومحمود فارس، ويعرض على قنوات cbc، dmc، one والتليفزيون المصرى.