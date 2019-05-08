"سكسكة" تخرج من السجن بعد الإفراج الصحى فى الحلقة الثانية من البرنسيسة بيسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الحلقة الثانية من مسلسل مى عز الدين "البرنسيسة بيسة" خروج الجدة سكسكة التى تجسدها أيضًا مى عز الدين فى المسلسل حيث تجسّد مى عز الدين خلال أحداث "البرنسيسة بيسة" شخصيتين الأولى فتاة شعبية، تعمل فى مجال الأفراح، أما الشخصية الثانية، فهى الجدة سكسكة، التى تخرج من السجن لتعيش معها، وبشكل كوميدى تفرض إتاوات على أهل المنطقة.
"مسلسل البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى ومشاركة أوس أوس وأحمد فتحى كضيوف شرف.
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