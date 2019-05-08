شكرا لقرائتكم خبر عن مكسرين الدنيا.. تهنئة إنجى علاء لهنا الزاهد وأحمد فهمى عن "الواد سيد الشحات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت الكاتبة والاستايلست إنجى علاء زوجة النجم يوسف الشريف، بأداء هنا الزاهد فى مسلسل الواد سيد الشحات، مقدمة التهنئة للنجم أحمد فهمى وجميع طاقم العمل بالمسلسل.

وقالت انجى: "مسخرة يا هنا.. برافو عليكى، مكسرين الدنيا حبيبتى، ألف مبروك لأحمد فهمى وكل كاست الواد سيد الشحات"، فيما ردت هنا الزاهد، قائلة: "حبيبتى يا انجى".



انجى علاء

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"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، إخراج أحمد الجندى، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، محمد عبد الرحمن "توتا" إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، بيومى فؤاد، حميد الشاعرى، محمد ثروت، أحمد فتحى وآخرين.





وتدور أحداث المسلسل حول شاب مكافح يعمل كمندوب مبيعات يتزوج من فتاة غنية، ويتعجب الناس من هذا الزواج، وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ مالي كبير، لتبدأ رحلته في استرداد هذا المبلغ بمساعده زوجته وأخيه، ليدخل فى مواقف مختلفة وعوالم أخرى.