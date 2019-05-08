شكرا لقرائتكم خبر عن هبة عبد الغنى تنال إشادة الجمهور فى "لمس أكتاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت الفنانة هبة عبد الغنى، العديد من الإشادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا عن أدائها لشخصية "نيفين" زوجة "أشرف" الشخصية التى يقدمها بطل المصارعة كرم جابر خلال أحداث مسلسل "لمس أكتاف"، وذلك عقب عرض الحلقات الأولى من مسلسل "لمس أكتاف" الذى يعرض عبر شاشة قناة CBC . Advertisements مسلسل لمس أكتاف بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغنى، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، شريف الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.

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