شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد انريكى اجلاسياس.. كيف ساهم عادل حقى فى نجوميته بتلك الأغنية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم النجم العالمي انريكي اجلاسياس بعيد ميلاده بعدما أصبح خلال السنوات الماضية واحد من أهم المطربين على مستوي العالم بفضل أغانيه العديدة التي قدمها منذ ظهوره على الساحة، مما ساهم فى امتلاكه شعبية كبيرة من كافة البلدان حول العالم.





ولكن تبقى أغنية (بيلاموس) أحد أهم الأغاني التى كانت سببا في شهرته الفنية، والتي نتعرض إلى حكايتها خلال السطور التالية خاصة أن أهم أسباب نجاحها هو موسيقاها المميزة، والذى وضعها الموزع المصري عادل حقي مما يجعلنا نسترجع ذكرياتها خلال السطور القادمة الذى أكد فيها حقي أن هذا التعاون جاء خلال الألبوم الثاني لـ انريكي.

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بداية القصة حينما تواجد عادل حقى فى مدريد وتحديداً عام 1999 حيث ذهب إلى شركة كبيرة لإنتاج الموسيقى في إسبانيا، ليعرض عليهم عدداً من أعماله التي نالت إعجابهم، ثم عرضوا عليه عرض عدداً من تلك الأعمال على مدير أعمال إنريكي، وبالفعل ذهب إليه ونالت إعجابه،.. ومن ثم عرض عليه التعاون معه في ألبوم إجلاسياس، لتنطلق الأغنية بسرعة الصاروخ خاصة بعدما صورها انريكي خلال كليب غنائى.