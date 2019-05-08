شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حلقة "محمد رجب" كاملة فى "هانى فى الألغام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان محمد رجب فى الحلقة الثانية من برنامج "هانى فى الألغام"، الذى يقدمه الفنان هانى رمزى، عبر فضائية "الحياة"، وبدأ فى تعنيف سائق السيارة بشدة، بعدما أقدم على زيادة سرعة السير وسط التلال الرملية والمنحدرات شديدة الوعورة.

تهكم "هانى رمزى"، على محمد ، من خلال مكبرات الصوت التى كانت متصلة بسيارته قائلاً:" إن شاء الله تبقى وش السعد عليا.. نفسى أخد الجوائز كلها "، فما كان من "رجب"، إلا أن يوجه له الكلام، قائلا " حبيبى ربنا يكرمك.. واخر أعمالى الفنية فيلم بكيا.. وبصور حاليا مسلسل جديد".

وجه رجب، السباب للفنان هانى رمزى، على الهواء خلال استضافته فى ثانى حلقات البرنامج عبر مكبرات الصوت قبل أن يتعرف على حقيقته.

Advertisements

وأنفعل محمد رجب، وبدأ فى الخروج عن أعصابه، بعدما وقع فى حقل ألغام وهمى نصبه له الفنان "هانى رمزى"، فى الصحراء وشاهد بأعينه مقتل ثلاث أشخاص فى تفجيرات متفرقة وسط الصحراء، من بينهم سائق السيارة التى كان يقله فى رحلة السفارى.

وتعتمد فكرة البرنامج على استدراج الضيوف بواسطة الإعلامية بوسي شلبي لإحدى المناطق الصحراوية بالصحراء الغربية وتحديدًا "سيوه"، ليفاجأ الضيف هُناك بأنه وقع فى حقل ألغام، لتبدأ بعدها أحداث المقلب، كما استدرج العديد من المشاهير إلى وسط الصحراء الخالية.

وأعلن النجم هانى رمزى فى وقت سابق عن موعد عرض برنامجه الجديد "هانى فى الألغام" على شاشة قناة الحياة يومياً من الساعة الـ 7.30 مساء، وكشفت قناة الحياة عن البرومو الدعائى للبرنامج، الجمعة، بعد الانتهاء من تصوير حلقاته.

وكشف إعلان البرنامج عن بعض ضحايا هانى رمزى، وأبرزهم روجينا وإدوارد وأحمد العوضى، والمطرب الشعبى أحمد شيبة، ودنيا عبد العزيز، ومحمد لطفى، ومحمد رياض، ولاعب كرة القدم عصام الحضري والفنانة انتصار، وسامح حسين، ومحمد رجب، ومحمود عبد المغني، وفاء عامر، ويسرا اللوزى، وناهد السباعى، ونجلاء بدر، وسوزان نجم الدين، وهالة صدقي.