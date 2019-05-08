هكذا علقت إليسا على أنباء وفاة البطريرك صفير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة إليسا، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة تعلق بها على أنباء وفاة البطريرك صفير، التي انتشرت صباح اليوم في عدد من المواقع اللبنانية.

وكتبت إليسا: "من شدة حبي للبطريرك صفير أول ما قرأت عدة وسائل إعلام عم بتقول إنه توفى، كتبت تغريدة تعبر عن حبي لإلو، مبسوطة أن الخبر طلع إشاعة ومن كل قلبي بتمنى صحته تتحسن، والله يعطي طول العمر".

وكانت مصادر كنسية صرحت لـ"النهار اللبنانية": إن الوضع الصحي للبطريك صفير حرج جدا.