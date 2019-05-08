فيفي عبده تعرض مسرحية "ينانوة جليعة" أول أيام العيد بالكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تستعد الفنانة فيفي عبده لعرض مسرحي جديد بعنوان " ينانوة جليعة"، في الكويت ، اعتبارآ من أول أيام عيد الفطر المبارك.

ونشرت فيفي البوستر الدعائي للمسرحية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " كل عام وأنتم بخير، انتظروني إن شاء الله في عيد الفطر المبارك، في الكويت في مسرحية "ينانوة جليعة"، عساكم من عواده".

فيفي تشارك في السباق الرمضاني الحالى بمسلسل "مملكة الغجر"، تأليف محمد الغيطي، بطولة حورية فرغلي، حازم سمير، سامح الصريطي، أحمد كرارة، سناء شافع، عزة مجاهد، ميار الغيطي، إخراج عبدالعزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب بالتعاون مع نقابة السينمائيين