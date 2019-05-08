محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هاجمت الإعلامية ريهام سعيد الفنانة آيتن عامر بسبب تصريحاتها في حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "شيخ الحارة" مع الإعلامية بسمة وهبة. وكتبت ريهام على صفحتها الخاصة بـ"إنستجرام" قائلة: " أيتن عامر مش هرد عليكي احترامًا لأختك الكبيرة المحترمة، وعشان ردي هايوجعك، أنا متعودتش أوجع حد، بس أنتي صعبانة عليا". Advertisements

كانت اَيتن من خلال لقائها ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، قالت ريهام كممثلة كويسة ولكن تحتاج أن تشتغل على نفسها، من خلال ذهابها إلى ورش للتمثيل. وأضافت : "إنها مذيعة مش ممثلة وخبرتها في التمثيل قليلة".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تصريحاتها في "شيخ الحارة".. ريهام سعيد لـ"اَيتن عامر": "مش هرد عليكي احترامًا لأختك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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