تطورات الحالة الصحية للفنان محمد أبوالوفا‬

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

تحسنت الحالة الصحية للفنان محمد أبوالوفا، وشهدت استقرارا نسبيا، اليوم الأربعاء، داخل غرفة العناية المركزة، التي يقبع بها إثر معاناته من ألم حاد في الصدر منذ حوالي ثلاثة أسابيع.

وقال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الحالة الصحية للفنان محمد أبوالوفا تشهد استقرارا نسبيا، مضيفًا أن مجلس النقابة يتابع حالة الفنان، وأن النقابة مستعدة لنقله إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة حال سمح الأطباء بذلك.

كان محمد أبوالوفا قد تعرض لأزمة صحية استدعت نقله إلى العناية المركزة بمستشفى التأمين الصحي بمحافظة الفيوم، غير أن الأطباء رفضوا نقله إلى مستشفى القوات المسلحة بالقاهرة إلا بعد استقرار حالته.

ويغيب الفنان محمد أبو الوفا عن سباق رمضان 2019، لأول مرة بعد حفاظه على الوجود لمدة 8 أعوام بشكل متواصل، منذ مشاركته فى مسلسل "أهل كايرو"، ومشاركته العام الماضى فى مسلسلات "نسر الصعيد" و"قانون عمر" و"ممنوع الاقتراب أو التصوير"، فيما حقق نجاحا كبيرا الفترة الماضية من خلال ظهوره في عدد من المسلسلات، أبرزها "يونس ولد فضة"، "شهادة ميلاد"، "ابن حلال"، "القيصر".