بالفيديو: الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد تكشف آخر عرض للزواج

كشفت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد، عن تلقيها للكثير من عروض الزواج بطرق مختلفة من وقت إلى آخر، موضحة أن آخر عرض زواج تلقته كان أول أمس الاثنين، من خلال رسالة لشخص مجهول على تطبيق ”واتسآب“ يطلب منها الزواج، وهو ما جعلها تحظر رقمه نهائيا.

وقالت الفهد في تصريحات تلفزيونية، إنها ”باعتبارها شخصية مشهورة ترفض الارتباط أو الزواج من أي شخص معروف أو مشهور“، مضيفة أن ”مشاكل الشهرة تؤدي إلى توتر العلاقة بين الطرفين، وهو ما يجعل حياتها الزوجية مهددة بالفشل“.

وأردفت ”أنا جربت هذه الحياة وأدري أن الاثنين يكونان تحت الأضواء مو صحية حق العلاقة، ما أدري أكيد في ناس مشاهير مع بعض وعلاقتهم إلى الآن سليمة وزينة“، مشيرة إلى أنها ”لا تستطيع تحمل الضغوطات التي ستنتج عن الزواج من شخص مشهور“.

وتابعت الفهد ”أنا ليش أحط نفسي تحت هالضغط أنه أنا مشهورة وهو مشهور، وكل واحد فينا عليه حكي ومشاكل أنا حابة أعيش حياتي في هدوء“.

وكانت مدونة الموضة والأزياء والفاشنيستا الكويتية، فوز الفهد، قد استطاعت التخلص من تهديد سمكتين من نوع القرش، خلال ممارستها رياضة الغوص الحر تحت الماء في جزر المالديف، حيث كانت تستجم مع صديقاتها، وبعد دخولها الماء لممارسة الغوص بأنبوب التنفس، لاحظت اقتراب السمكتين، فكاد قلبها يتوقف.