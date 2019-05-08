أيمن سلامة: نجاح الحلقات الأولى من "ولد الغلابة" أسعدني

أعرب السيناريست أيمن سلامة عن سعادته البالغة بنجاح الحلقات الثلاث الأولى من مسلسله الرمضاني الجديد "ولد الغلابة" للنجم أحمد السقا، مشيرا إلى أن العمل تقدم مؤشرات البحث على المواقع المختلفة، كما أنه شخصيا تلقى العديد من المكالمات من جانب أصدقائه من الوسط الفني الذين أشادوا بالعمل وبالشخصية التي يقدمها السقا.



وتابع سلامة أن السقا نجم كبير له جمهوره العريض في مصر والعالم العربي، وأن تجربة تقديمه للشخصية الصعيدية في عمل تليفزيوني كان أمرا رائعا أن تأتي هذه التجربة مختلفة عما قدمه من خلال فيلمه الكبير "الجزيرة".



وعن سر اختياره لمحافظة المنيا لتكون محور الاحداث قال: قمت بالسفر بنفسي والبحث عن العديد

من الأماكن الملائمة مع فكرة المسلسل، حتى توصلت إلي أن محافظة المنيا هى الأنسب بحكم قربها من القاهرة، حيث يمكن للبطل أن يسافر للقاهرة ثم يعود للمنيا في نفس اليوم، لأن المسافة بين المحافظتين لا تتعدى 3 ساعات ، لذلك اخترت المنيا لتكون محورا رئيسيا للأحداث.



"ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي وبطولة أحمد السقا ومي عمر ومحمد ممدوح وإدوارد وعدد كبير من النجوم.

