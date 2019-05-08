أعرب السيناريست أيمن سلامة عن سعادته البالغة بنجاح الحلقات الثلاث الأولى من مسلسله الرمضاني الجديد "ولد الغلابة" للنجم أحمد السقا، مشيرا إلى أن العمل تقدم مؤشرات البحث على المواقع المختلفة، كما أنه شخصيا تلقى العديد من المكالمات من جانب أصدقائه من الوسط الفني الذين أشادوا بالعمل وبالشخصية التي يقدمها السقا.
وتابع سلامة أن السقا نجم كبير له جمهوره العريض في مصر والعالم العربي، وأن تجربة تقديمه للشخصية الصعيدية في عمل تليفزيوني كان أمرا رائعا أن تأتي هذه التجربة مختلفة عما قدمه من خلال فيلمه الكبير "الجزيرة".
وعن سر اختياره لمحافظة المنيا لتكون محور الاحداث قال: قمت بالسفر بنفسي والبحث عن العديد
"ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي وبطولة أحمد السقا ومي عمر ومحمد ممدوح وإدوارد وعدد كبير من النجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن سلامة: نجاح الحلقات الأولى من "ولد الغلابة" أسعدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.