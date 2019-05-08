في "ولد الغلابة".. أحمد السقا يُدخل مصر أقوى شحنة إستروكس

بدأت الحلقة ٣ من مسلسل ولد الغلابة باتفاق ضاحي وعيسى بالاتجار في المخدرات، وخرج عيسى في أول عملية تهريب مخدرات متجهًا بها إلى القاهرة، وطلب عيسى من ضاحي أن يستكمل تكاليف عملية والدته في حالة الإمساك به من قبل الشرطة.

تكتشف طليقة عيسى هبة مجدي، أنها حامل من زوجها الثاني، وتطلب منها والدتها إخباره وأن ترجع له، ولكنها ترفض وتقرر أن تجهض نفسها حتى لا تعود إليه لأنها ما زالت تحب طليقها

الأول "عيسى".

يصل عيسى إلى بهجت ويعطيه البضاعة والتي اتضح أنها بضاعة إستروكس من أغلى الأنواع، ويقف عيسى أمام البضاعة في ذهول تام لما يقوم به وهو مدرس تاريخ مثالي على المحافظة.

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تذهب فرح إلى والدها في السجن وتخبره بأنها بخير، ولكنه لا يصدقها ويعاتبها على زواجها من شريكه الشرير عزت دون إذنه، وهنا انفعلت فرح وطلبت من والدها ألا

يعاتبها، فهي فعلت كل ذلك وحياتها أدمرت من أجله ولكي تخرجه من السجن، وقام الأب باحتضان ابنته وسط دموع وحزن من كلاهما.

يستلم عيسى من ضاحي مبلغ ٣٠ ألف جنيه ثمن تهريب أول بضاعة مخدرات، ويبلغ ضاحي رئيسه عزت أن العملية تمت، ويطلب منه أن يجلب له تسجيلات تصور عيسى وهو يقوم بالعملية لكي يضغطوا عليه في المرات القادمة، وتسمعهم فرح زوجة عزت.

تذهب فرح زوجة عزت إلى عيسى وتخبره بأن زعيم عصابة المخدرات هو زوجها وضاحي يعمل معه، وهما من أوقعوه في شباكهم قصدًا وأخبرته بكل شيء تعرفه، وانتهت الحلقة على ذلك.