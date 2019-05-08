أحمد فهمي وهنا الزاهد هنود في الواد سيد الشحات لسرقة جوهرة المهراجا

تبدأ الحلقة الثالثة من مسلسل الواد سيد الشحات، بذهاب وسيد وزوجته ريتاج وأخيه فخر، إلى خطيبة الأخير السابقة، ليطالبها بالشبكة التي أعطاها لها من قبل، فتقول له أنها مع زوجها المهراجا، فيخططون للذهاب إلى قصره من أجل سرقتها، من أجل إعادة الـ 6 مليون دولار الخاصة بـ عبده

السحاوي.

ويتنكر سيد وفخر في زي الفيل، وتأخذه ريتاج وتقنع المهراجا بأن هذا الفيل هدية لها فيقبلها منها، وخلال تواجدهم في قصر المهراجا، يسمعونه وهو يتحدث عن جوهرة، فيقرروا أن يسرقوها بدل من الشبكة، ولكنهم يفشلون في ذلك، ويهربون

من القصر قبل أن يمسك بهم المهراجا.

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ويقيم المهراجا حفل عيد ميلاد لابنه، فتقرر ريتاج وسيد وفخر التنكر مجددًا والدخول إلى قصر المهراجا لأخذ الجوهرة، وبالفعل يدخلون إليه بزي هندى وكأنهم هنود من السفارة، جاءوا إلى حمايته وحماية الجوهرة بعد محاولة سرقتها الفاشلة.

والمسلسل بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبدالرحمن ومن إخراج أحمد الجندى وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب.