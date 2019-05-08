في ذكرى وفاة فارس السينما المصرية.. أهم المقتطفات في حياة أحمد مظهر

الفنان أحمد مظهر من أبرز نجوم عصره، حيث برع في تجسيد كافة الأدوار التى أسندت إليه سواء أدوار درامية أو كوميدية، كما ساعدته خدمته في مدرسة الفروسية على تمثيل دور الفارس باقتدار في عدة أفلام، حيث قال عنه المخرج يوسف شاهين أنه لم يختاره لأنه ممثل موهوب بل لأنه من أمهر الفرسان، كما استطاع أن يترك لنفسه بصمة مختلفة عن أقرانه في تاريخ الفن من خلال مشاركته المتنوعة في المسرح والسينما والتليفزيون، حيث كان له طابع خاص يتميز به ولقب بفارس السينما المصرية.

دخوله الحربية

يعد الفنان أحمد حافظ مظهر، من مواليد 8 أكتوبر عام 1917 محافظة القاهرة، تحديدًا حي العباسية، حيث تخرج من الكلية الحربية عام 1938 وكان من ضمن دفعة الرئيسين جمال عبد الناصر و أنور السادات، ليلتحق عقب تخرجة بسلاح المشاة، ثم سلاح الفرسان عن طريق كفاءته وإخلاصه في العمل وصل إلى قائد مدرسة الفروسية، كما أنه شارك في حرب فلسطين عام 1948.

مشواره الفني

بدأ مظهر مشواره في الفن حينما قدمه المخرج و الفنان زكي

طليمات للعمل في مسرحية "الوطن" وكان هذا عام 1948، و استطاع دخول عالم السينما من نافذه الفروسية ليقوم بدور في فيلم ظهور الإسلام، وكان دوره في فيلم رد قلبي بدايته الحقيقية على شاشة السينما المصرية، حيث تهافت عليه مخرجين السينما بعد النجاح الباهر الذي حققه الفيلم، وفي عام 1956 ترك أحمد مظهر البذلة العسكرية برتبة عقيد؛ ليتفرغ إلى الأعمال الفنية و عالم الفروسية الذى طالما عشقه، وبرع في كافة الأدوار التى اسندت إليه بداية من سواق القطار الذى جسده أمام النجمة شادية في فيلم لوعة الحب، حتى البرنس من الطبقة الارستقراطية في فيلم الأيدي الناعمة، حيث مثل دور الأمير العاطل بجدارة شديدة نالت إعجاب الجمهور، ولم يتوقف مظهر عند هذا الحد بل وصل إلى السينما الأمريكية من خلال فيلم guns and the fury آبان القرن العشرين.

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وكان لمظهر موقف لا ينسى على شاشة

التلفزيون، حيث بكى خلال حواره مع الإعلامي مفيد فوزي، نظرًا لأن حديقة فليته التى تحتوى على مجموعة نادرة من النباتات و الزهور على وشك إزالاتها بـ"بلدوزر" على طريق المحور، الأمر الذي جعله لا يستطيع أن يتمالك أعصابه أمام الكاميرا، ما جعل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أن يتدخل في الأمر ليحل المشكلة مع حسب الله الكفراوي وزير الإسكان والمرافق وقتها لكن دون جدوى، وظل مظهر حزين على حديقته إلى أن توفى.

تكريمه

قلده الرئيس جمال عبد الناصر وسام العلوم و الفنون من الطبقة الأولى، كذلك حصل على وسام في عيد الفن من قبل الرئيس الراحل أنور السادات، كما نال أكثر من 40 جائزه على المستوى المحلى والدولي خلال رحلته الفنيه، بالإضافة إلى تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي.

أعماله

الشيماء، رد قلبي، الجريمة الضاحكة، لصوص لكن ظرفاء، غصن الزيتون، لوعة الحب، الناصر صلاح الدين، النظارة السوداء، الليلة الأخيرة، دعاء الكروان، مسلسل ضمير أبلة حكمت، شفيقة و متولي.

وفاته

توفي في 8 مايو عام 2002 إثر إلتهاب رئوي حاد، عن عمر يناهز 84 عامًا، وقد شيعت جنازته من مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، وسط حشود عريضة من الجماهير، ليستقر في مثواه الأخير بمقابر باب الوزير بالقرب من قلعة صلاح الدين الأيوبي، ليرحل عن عالمنا تاركًا إثرًا حافلًا من الأعمال الفنية لاتزال محفوره في وجدانا.