مصطفى خاطر يدفن جثة مجهولة في طلقة حظ

تبدأ الحلقة الثالثة من مسلسل طلقة حظ، بإيقاف عبدالصبور وصديقه عباس في كمين شرطة، وأثناء ذلك تم اقتحام الكمين من قبل مجهولين، فيتمكن عبدالصبور وصديقه من الهروب.
ويجد عبدالصبور وعباس جثة رجل مجهول في السيارة، ويتفقان على التخلص منها، ويركبان في سيارة نصف نقل، يسوقها الفنانفتحي عبدالوهاب، ويضعان الجثة بجواره ويركبان في الخلف.
ويكتشف السائق أن الذي بجواره جثة، فيطالبهم أن يمنحوه الفلوس التي معهم، فيضربوه ويهربون منه، ويأخذون الجثة ويذهبون بها إلى بيت عباس، وتذهب إلى منزله فتاة، وعندما تكتشف الجثة
وفي ظل اختفاء عبدالصبور وغيابه عن المنزل، تواصل زوجته التي تقوم بدورها الفنانة آيتن عامر البحث عنه، ويأخذ عبدالصبور الجثة ويدفنها في الصحراء، ثم يعود إلى منزله، وفي نهاية الحلقة تم الإعلان عن العثور على جثة شاب وفتاة مما يؤدي إلى ذهول عبدالصبور.
والمسلسل بطولة مصطفى خاطر، آيتن عامر، ومن إخراج أحمد خالد أمين، وتأليف إيهاب بليبل.
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