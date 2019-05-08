لجنة الدراما ترصد مخالفات المسلسلات والبرامج

رصدت لجنة الدراما مجموعة من المخالفات فى عدد من المسلسلات والبرامج التى تم عرضها خلال اليومين الماضيين منذ بدء ماراثون الأعمال المعروضة فى شهر رمضان بالقنوات، وتنوعت المخالفات ما بين إيحاءات جنسية وألفاظ متدنية ولغة حوار سوقية.

كما شدد المجلس على ضرورة الحصول على موافقة الرقابة على المصنفات الفنية على العمل قبل عرضه وهو ما تنص عليه المعايير التى سبق وأعلنها المجلس وأرسلها لكافة القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية للالتزام بها.

وكان المجلس قد تلقى خطاباً من الدكتور خالد عبدالجليل رئيس هيئة الرقابة على المصنفات يطلب تدخل المجلس لضبط المشهد الإعلامى خاصة بعدما لوحظ عرض عدد من الأعمال دون الحصول على موافقة هيئة الرقابة.

وردا على ذلك، أكدت قنوات الـ «إم بى سى»

أن ما أثير حول إرسال «هيئة الرقابة على المصنفات الفنية» خطابًا إلى الأستاذ مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تُطالب فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد القنوات التى تعرض مسلسلات أو برامج دون ترخيص بالعرض العام من الرقابة، ويحمل الخطاب إشارة مفادها أن برنامج «رامز فى الشلال» لم يحصل على ترخيص لعرضه.

أكدت القنوات، أن برنامج «رامز فى الشلال» هو من إنتاج شركة مسجلة وفق الأصول فى دولة الإمارات، وتم تصويره فى إحدى جزر إندونيسيا، ويُعرض على أكثر من قناة منتمية إلى «مجموعة MBC»، والتى تبث جميعها من خارج مصر، وبالتالى لا

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توجد علاقة مباشرة لهيئة الرقابة على المصنفات الفنية بالبرنامج، لا من حيث العرض ولا الشكل ولا المحتوى.

.. وصدام بين «النهار» و«صدى البلد»

أكد جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للثقافة أن اللجنة تلقت أول شكوى من قنوات صدى البلد، عن وقوع ضرر جسيم من ممارسات غير مشروعة التى تمارس ضدها من قبل قنوات النهار، وأنه على الرغم من تعاقدها مع «كيوبك نت» الشركة الموزع المعتمد للعمل بعقد رسمى وسداد الدفعة الأولى من التعاقد، إلا أن شركة «السبكى» منتج العمل رفضت تسليم الحلقات لها بدعوى اعتراض قنوات النهار على منح صدى البلد هذه الحقوق رغم إقراره بصحة العقد ونفاذه ورغم أن حقوق قنوات النهار غير حصرية، وهو ما يعرض قنوات صدى البلد التى أعلنت مسبقا عن عرض المسلسل للضرر.

«سوبر ميرو» بطولة إيمى سمير غانم وحمدى الميرغنى، وبيومى فؤاد، ومحمد ثروت، وإنعام سالوسة، وميار الغيطى، تأليف أحمد مجدى، وإخراج وليد الحلفاوى.