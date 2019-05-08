إعلانات رمضان تخطف الأضواء من الدراما

باتت إعلانات رمضان من الظواهر المنتظرة فى الموسم الرمضانى من كل عام، إذ يشهد منافسة قوية لا تقل عما تشهده الدراما، خاصة بعد أن هيمن نجوم الصف الأول على القطاعين.

ففى كل عام تراهن الشركات والمنتجات على إعلانها وفقاً للنجم التى تنافس به، فجميعهم يحرص على استقطاب مشاهير يتمتعون بقاعدة جماهيرية كبيرة، أبرزهم شركات الاتصالات الثلاث فى مصر، التي خاضت المنافسة مع بداية الموسم الرمضانى، حيثُ تنافس إحداها بالفنان الكبير عمرو دياب مع كوكبة كبيرة من النجوم منهم غادة

عادل وعزت أبوعوف، وأحمد فهمى وريهام عبدالغفور ومنة شلبى وسوسن بدر وأشرف عبدالباقى ودينا الشربينى وأحمد مالك، وعزيز الشافعى. وتدور فكرة الإعلانات حول أهمية الذكريات وكيف أثرت على حاضرنا. حيثُ تدور فكرة الإعلان حول ذكريات عمرو دياب مع طفولته وأصدقائه فى بورسعيد وظهروا معه بالفعل فيه، ليصل لذكرياته كفنان فى فيلم «آيس كريم فى جليم» مع أشرف عبدالباقى وكليب «راجعين» مع عزت أبوعوف، وفى إحدىالحفلات مع أحمد فهمى.

ونافست غريمتها الثانية بالنجمين تامر حسنى ونانسى عجرم، ونال إعلانهما إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

وفى مفاجأة تُعد هى الأولى من نوعها، تعاقدت منافستهما الثالثة بالتعاقد مع الفنان العالمى «فان دام» لتقديم إعلان مع الفنان محمد رمضان، ورغم عناصر الإبهار والبذخ الواضحة فى الإعلان لكنه فشل فى استحواذ إعجاب الجمهور.

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يُشار إلى أنها ليست المرة الأولى التى تستعين فيها شركات الاتصالات الثلاث بمطربين ونجوم فى إعلاناتهم خاصة فى شهر رمضان.

ودخلت معهما فى المنافسة الفنانة أصالة التى تقدم إعلانًا لصالح إحدى المنتجعات السكنية.

وللمرة الثانية على التوالى، يراهن المعلق الرياضى مدحت شلبى على خفة ظله لصالح إحدى شركات صناعة الملابس الداخلية.