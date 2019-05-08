كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختطاف أبناء ياسمين عبدالعزيز ومحاولة قتل أحمد صلاح حسني في "لآخر نفس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "لآخر نفس"، في تصاعد الأحداث بشكل مثير حيث تحاول سلمي "ياسمين عبد العزيز"، الوصول إلى حقيقة زوجها فتحي عبدالوهاب، وتم اختطاف أبنائها وذلك في مقابل أن تسلم العصابة هاردات كانت لدي زوجها ولا تعلم عنها أي شئ.

وقام تشكيل عصابي بمهاجمة منزل سليم "أحمد صلاح حسني" ومحاولة قتله وعند هروب أحد الأفراد حاول "سليم" ضربه بالنار ولكنه ضرب أحد الأفراد بالخطأ في الشارع.

مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.