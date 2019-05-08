كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. كريم عبدالعزيز يلجأ لمحسن منصور للعثور على وردة بـ"هوجان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "هوجان"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، أجواء من الكوميديا، والأكشن بينه وبين أبطال العمل.

وضمن هذه الأحداث، لجأ "الحراق وحورس"، للفنان محسن منصور الذي يجسد دور "رضا منفاخ"، حتى يبحث عن وردة التي سرقت أموال صلاح عبدالله "بهلول"، بعد القبض عليه.

وفي هذال السياق، اختتمت الحلقة بمشهد تشوقي، حيث هجمت قوات الأمن على محمد إمام "هوجان"، فور دخوله سكنه الجديد بعد أن تسول بشوارع القاهرة لعدة أيام.

"هوجان"، مسلسل مصرى من إنتاج عام 2019 بطولة النجم محمد عادل إمام، ومن اخراج شيرين عادل، ومن تاليف: محمد صلاح العزب.