كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الهروب من "الحراق حورس" "هوجان" متسول في شوارع القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "هوجان"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، أجواء من الكوميديا، والأكشن بينه وبين أبطال العمل.

وضمن هذه الأحداث، هرب الفنان محمد إمام، والذي يجسد دور "هوجان"، من الفنان كريم محمود عبدالعزيز "لطفي الحراق"، بعد أن ابلغ والد "حورس" صديقهم، عن سرقتهم لأكثر من سيارة.

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وفي هذال السياق، أصبح "هوجان"، إحدى متسولين الشوارع، حيث يكتسب طعامه من أكوام القمامة، والنوم على الأرصفة.

"هوجان"، مسلسل مصرى من إنتاج عام 2019 بطولة النجم محمد عادل إمام، ومن اخراج شيرين عادل، ومن تاليف: محمد صلاح العزب.