كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميرنا نورالدين وراء قتل صلاح عبدالله داخل السجن بـ"هوجان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "هوجان"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، أجواء من الكوميديا، والأكشن بينه وبين أبطال العمل.

وضمن هذه الأحداث، ظهر الفنان سليمان عيد، في مشد مع المسلسل ميرنا نورالدين والتي تجسد دور "وردة"، زوجة صلاح عبدالله "بهلول"، واتضح أنها من قام بتأجير السجين ليقوم بقتل "بهلول"، حتى تتخلص منه وتستحوذ على أمواله التي اكتسبها من وراء تهريب الآثار، كما تحاول "وردة"، العثور على "هوجان"، والذي هرب بعد أن قتل كبير "الوردانيه"، عندما حاول الدفاع عن "بهلول".

وفي هذال السياق، عثر "هوجان"، على بعض المسروقات داخل المخزن الخاص بـ"الحراق، وحورس"، قام "هوجان"، على الفور بتسلم هذه المسروقات لوالد "حورس"، بالجامع حتى يعيدها لاصحباها.

"هوجان"، مسلسل مصرى من إنتاج عام 2019 بطولة النجم محمد عادل إمام، ومن إخراج شيرين عادل، ومن تاليف: محمد صلاح العزب.