كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد إمام يتعاطي حبوب مخدرة بـ"هوجان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "هوجان"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، أجواء من الكوميديا، والأكشن بينه وبين أبطال العمل.

وضمن هذه الأحداث، أكتشف "هوجان"، حقيقة أن "لطفي الحراق، وحورس"، يعملان بسرقة السيارات، وقرر أن الإبلاغ عنهم، ولكن "الحراق"، وضع لـ"هوجان"، حبوب مخدرة بالشاي، لكي يستدرجة في الحديث عن الراقصة وردة، و"بهلول"، الذي عكف على تربيته منذ 15 عام، وكان يعمل بتجارة الآثار.

وفي هذال السياق، تفاعلت المادة المخدرة في جسد "هوجان"، وقام بأفعال غير عقلانية مثل التهيأت، وغيرها، وذلك في إطار كوميدي بينه وبين كريم محمود عبدالعزيز، وأوس أوس.

"هوجان"، مسلسل مصرى من أنتاج عام 2019 بطولة النجم محمد عادل أمام، ومن اخراج شيرين عادل، ومن تاليف: محمد صلاح العزب.