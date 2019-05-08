كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطأ إخراجي جديد في الحلقة الثالثة من "زلزال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت منذ قليل، أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "زلزال" عبر قناة mbc الفضائية، وتضمنت خطأً إخراجياً في مشهد جمع بين الفنانة منى عبدالغني وابنتها "أمل" هنادي مهني، داخل غرفة الأخيرة، أثناء حديثهما عن علاقتها بـ"محمد حربي" محمد رمضان.

وجاء الخطأ في ظهور قطعة أثاث وضعت تحت شباك الغرفة، التي لم تظهر في أحد مشاهد الحلقة الثانية الذي جمع بين "زلزال" محمد حربي و"أمل" أمام نفس الشباك، وشهد محاولته للحديث معها بادعاء رغبته في تعليق لمبات حفل زفاف شقيقتها من شباك غرفتها.

"زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك في بطولته حلا شيحة، منى عبد الغني، هنادي مهنى، حسام داغر، سلوى عثمان، حنان سليمان، لمياء كرم، يوسف عثمان وآخرون، وهو من إنتاج تامر مرسي.