كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تصاعد الأحداث في الحلقة الثالثة .."حدوتة مرة" ترند على "تويتر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر هاشتاج مسلسل "#حدوتة_مرة" قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر"، حيث جاء في المركز السابع عشر ضمن قائمة أكثر الهاشتاجات شيوعًا بين رواد الموقع.

ويأتي ذلك بعد عرض الحلقة الثالثة من المسلسل التي تلعب بطولته الفنانة غادة عبدالرزاق، وشهدت الحلقة تصاعد الأحداث ومقتل محمد شاهين في نهايتها.

"حدوتة مرة" من إنتاج طارق صيام، من تأليف عمرو عبد الحميد، وإخراج ياسمين أحمد، ويشارك في بطولته كل من غادة عبدالرزاق ومحمد شاهين وعبدالرحمن أبوزهرة.