كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى خاطر يدفن جثة وينفذ حكم الإعدام في "طلقة حظ" الحلقة الثالثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "طلقة حظ"، بقيام "عبد الصبور" بدفن جثة شخص مجهول، ثم اتجاهه إلى منزله ليجد زوجته وشقيقاته يقمن العزاء عليه داخل الشقة، وتنهره "زوجته" أيتن عامر عندما تشاهده، لظنها أنه مات عندما تأخر عن الحضور للمنزل.

وشهدت الحلقة محاولة "عبد الصبور" وصديقه "عباس" محمد أنور، التخلص من الجثة التي ظهرت لهما فجأة داخل السيارة، مما يدفع الأول للشعور بالرعب والتوتر من تنفيذ حكم الإعدام عليه، في مشهد يتخيل أنه حلم جاءه في منامه بعد ذلك.

"طلقة حظ" من تاليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين، ويشارك في بطولته ايتن عامر، هبة مجدي، محمد انور، خالد أنور، جيهان خليل، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، أنعام سالوسة، وآخرون.