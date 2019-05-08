كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مواعيد عرض "الواد سيد الشحات" على DMC والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك مسلسل "الواد سيد الشحات" في السباق الرمضاني لعام ٢٠١٩، ويُعرض حصريًا داخل مصر على شبكة قنوات DMC.

وتأتي مواعيد عرض المسلسل على النحو التالي، ٦:٣٠ مساءً، و٢ صباحًا، و١٠:٣٠ صباحًا على قناة DMC، و٩ مساءًا، و٥ صباحًا، و٥ مساءً على قناة DMC Drama.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أسامة (أوس أوس).

