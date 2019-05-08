كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مواعيد عرض "دفعة القاهرة" على mbc والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة"، في السباق الرمضاني لعام ٢٠١٩، ويُعرض المسلسل حصريًا على قناة mbc 1 ، 07:15 صباحًا، ويُعاد عرضه 10:15 مساءًا.

"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.