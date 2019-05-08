جورج كلوني يعود للتلفزيون بـ"كاتش- 22" بعد غياب 20 عاما

يعود الممثل الأمريكي جورج كلوني إلى الشاشة الصغيرة هذا الشهر، بعمل مقتبس عن رواية جوزيف هيلر "كاتش-22"، وذلك بعد 20 عاماً من تركه مسلسل الدراما الطبية "إي. آر".

وتدور أحداث المسلسل الجديد خلال الحرب العالمية الثانية حول أحد أفراد قائدي سرب قاذفات أمريكية يخوض صراعاً ضد كبار المسؤولين في الجيش.



وقال كلوني في العرض الأول للمسلسل بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، مساء الثلاثاء، إنَّ أحداث الرواية المتشعبة تصلح لمسلسل من 6 أجزاء.

وأضاف: "اعتقدت أنَّها طريقة ممتعة لرواية هذه القصة. من الصعب سرد هذه القصة بكل تعقيداتها كما هي في فيلم مدته ساعتان".

وتابع: "الأمر لا يتعلق على الإطلاق بالوسيلة، رغم أن التلفزيون وشبكات البث أصبحا أكثر إثارة للاهتمام وأكثر متعة، لكن الأمر يتعلق برواية القصة. إنه يتعلق برواية قصص جيدة".

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ورواية هيلر التي كتبها عام 1961، والتي تمَّ تحويلها سابقاً إلى فيلم خلال عام 1970، تدور حول الضابط بسلاح الجو يوساريان، الذي أغضبه استمرار الجيش في زيادة عدد المهام التي يجب أن يقوم بها حتى يتسنى إنهاء خدمته.

ويلعب الممثل كريستوفر أبوت دور يوساريان بينما يلعب كايل تشاندلر دور قائده فيما يؤدي كلوني دور قائد التدريب شيسكوف.

وخلال العرض الأول، تحدث كلوني أيضاً عن صديقته الممثلة السابقة ميجان ماركل، التي تزوجت من الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا العام الماضي وأنجبت طفلهما الأول، الإثنين.

كان كلوني، الذي حضر حفل زفاف الزوجين العام الماضي، انتقد وسائل الإعلام في السابق لمضايقتها ميجان وقال: إنَّ مولد ابنهما سيؤدي إلى مزيد من ملاحقة وسائل الإعلام لهما.

كلوني الفائز بجائزة الأوسكار، والذي اشتهر بأفلام مثل "سيريانا"، "جرافيتي" و"ذا مونيمنتس مين"، هو أيضاً المنتج المنفذ وأخرج حلقتين من المسلسل الذي تبثه شبكة "هولو".